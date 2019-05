Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 30 milyar liralık kredi paketiyle hem gıda enflasyonunun dengelenmesi hem de cari açığın azaltılması hedefleniyor.

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz, İleri, Verimli, Millî Endüstri (İVME) Finansman Paketi’nin en önemli hedeflerinden birinin tarım sektörü olduğunu belirterek, bu alanda “seracılık”, “soya, mısır, ayçiçeği üretimi”, “hayvancılık-yem bitkisi üretimi” ve “birlikte ekipman paketi”nden oluşan dört başlığın yer aldığını söyledi. Kiraz, seracılık paketiyle seraların modernize edilebileceğini, kış koşullarına dayanıklı, camdan ve ısıtma imkanı olan seraların kurulabileceğini bildirdi. Termal su kaynaklarıyla ısıtma yapılan organize seracılık bölgelerinin de desteklenebileceğine işaret eden Kiraz, sağlanacak düşük faizli işletme ve yatırım kredisiyle altyapısı hazırlanmış bu bölgelerde yatırımcının serasını kurabileceğini dile getirdi.

DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK

Paketle desteklenen endüstri bitkilerinde dışa bağımlılık oranının yüksek olduğuna dikkati çeken Kiraz, şöyle devam etti: Hayvan yeminde olmazsa olmazımız niteliğindeki soyanın yüzde 94’ünü ithal ediyoruz. Her yıl 1 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiriyoruz. Ayçiçeği ve mısırda da ithalat yüksek. Bu ürünlerden elde edilen yağın ithalatına 3,5 milyar dolar ödüyoruz. Cari açığın azaltılması için bu endüstri bitkilerinin üretiminin artması gerekiyor.” Kiraz, bu ürünlerde üretimin artması ve kredi paketinin amacına ulaşması için 5 milyon hektarlık sulanabilir tarım alanının artması gerektiğini dile getirdi.

ET FİYATLARI DENGELENECEK

Bir diğer destek alanı olan yem bitkileri üretimindeki açığa değinen Kiraz, hayvancılık sektörü için yem bitkileri üretiminin cazip hâle gelmesi gerektiğini ifade etti. Kiraz, yem üretiminin artmasının hayvan sayısını artıracağını, canlı hayvan ve et ithalatını azaltacağını belirterek “Bu durumun canlı hayvan ve et fiyatlarına da etkisi olacaktır. Bu da hem cari açığı azaltmada hem gıda enflasyonunu önlemede önemli” değerlendirmesinde bulundu. Kiraz, tarımsal mekanizasyon desteğiyle de çiftçilerin alet parkı oluşturabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti: Böylece, bitkisel ve hayvansal üretimin sürdürülebilirliğine de destek sağlanmış olacak. Üreticimiz, tarım makineleriyle hem zaman hem de maliyet tasarrufu yapar, işçilik maliyetleri düşerken ürün kayıpları önlenir. Ekipman temini keşke bir kooperatif örgütlenmesiyle yapılsa. Alınan ekipmandan her çiftçinin yararlanması sağlanmış olur.