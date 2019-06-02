Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle büyükşehirlerden Anadolu’daki memleketlere ve sahil bölgelerine doğru ciddi hareketlilik yaşanıyor. İstanbul’dan çıkış istikametinde, zaman zaman yoğun trafik gözlendi. Otobüs, tren ve uçaklarda ek seferler bile doldu. İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında, normalin üzerinde kalabalık oluştu. Yolculara gerekli yönlendirmeler yapılarak, muhtemel olumsuzluklar önlendi. Bu arada Karayolları Genel Müdürlüğüne ait köprü ve otoyollar, 10 Haziran sabah saat 7’ye kadar ücretsiz tarifeye geçti. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan “Milyonlarca vatandaşımız yola çıktı. Yaşanacak yoğunluk nedeniyle kara, deniz, hava ve demir yollarında bütün tedbirleri aldık” dedi. Bu arada İstanbul’da kalanlar da bayram boyunca rahat nefes alacak.