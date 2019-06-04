Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK AYLIK İHRACATI

Türk ihracatçısı, mayıs ayını rekorlarla süsledi. Mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,46 artarak 16 milyar 813 milyon dolara yükseldi. Böylece Türkiye ihracatta mayıs ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı. Mayıs ayında ithalat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,85 azalarak 18 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece dış ticaret açığı yüzde 78,11 azalarak 1 milyar 774 dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90,5 seviyesine çıktı. Rakamları değerlendiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dünya ticaretindeki yavaşlamaya rağmen Türkiye’nin ihracatında her ay yeni bir rekora imza atıldığını, mayıs ayında da rekor kırıldığını ifade etti. Pekcan’ın verdiği bilgiye göre 2019’un ilk 5 ayında yapılan ihracat da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,37 artarak 76,6 milyar dolara ulaştı.

TL İLE İHRACAT YÜZDE 48 ARTTI

Mayıs ayında Türk lirası ile yapılan ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,18 artış gösterdiğine de dikkati çeken Pekcan, bu dönemde Türk lirası ile yapılan dış ticaretin toplamının 11 milyar 561 milyon lira olarak gerçekleştiğini kaydetti. Bakan Pekcan, son dönemde finansmandan dijitalleşmeye, yeni pazar stratejilerinden ticaret diplomasisine, sivil toplumla istişare mekanizmalarından ihracatın tabana yayılmasına kadar atılan adımların da katkısıyla ihracatın önemli bir ivme yakaladığını söyledi. Pekcan “İhracatımızdaki bu momentum, Çin’in dahi aylık olarak ihracatının düştüğü, ticarette korumacılık eğilimlerinin arttığı, Avrupa’nın ekonomisinde yavaşlamanın olduğu bir dönemde görülmüştür. Mayısta Avrupa Birliği’ne yaptığımız ihracat geçen yılın aynı ayına yüzde 4,1 artarken, hedef pazarlardan ABD’ye yüzde 25,6, Rusya’ya yüzde yüzde 13,9, Meksika’ya yüzde 20,9 Çin’e yüzde 2,6 artmıştır. 2019 yılı boyunca Türkiye ihracatındaki bu olumlu performansın sürmesini bekliyoruz” dedi.

HEM GÜNLÜK HEM AYLIK REKOR GELDİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, mayıs ayında hem aylık hem günlük bazda Cumhuriyet tarihi ihracat rekorunun kırıldığını ifade etti. Gülle, “Cumhuriyet tarihinde bundan önceki en yüksek aylık ihracat 16 milyar 591 milyon dolarla 2018 ekiminde gerçekleştirilmişti. Bu rekor çıtasını 16 milyar 813 milyon dolara taşıdık. Bu yılın mayıs ayına kadar ülkemizde 1 günde 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapılan gün sayısı 30’du. Günlük bazda rekor ise 17 Ağustos 2018 tarihindeki 1 milyar 264 milyon dolarlık ihracat rakamıydı. 31 Mayıs 2019’da da ilk defa bir günde 1 milyar 313 milyon dolarlık ihracat yaptık” dedi.

LİDER YİNE OTOMOTİV

TİM Başkanı Gülle, ihracatta lider sektörün otomotiv olduğunu belirtti. İkinci sıradaki kimyevi maddeler sektörünün ihracatını yüzde 33 artırdığına dikkati çeken Gülle “Üçüncü sıradaki hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz ise ihracatını yüzde 10 artırdı. Mayıs ayında sektörlerde en yüksek artış yüzde 44 ile mücevher sektörümüze ait. Onu yüzde 33,5 ile tütün sektörü izliyor. Mayısta ihracatını yüzde 31 artıran savunma ve havacılık sektörümüz, yılın ilk 5 ayında ihracatını en çok artıran sektör olma başarısı gösterdi. Mayısta 26 mal ihracatçısı sektörümüzün 22’sinin ihracatının artırması bizler için büyük mutluluk” diye konuştu.

ALMANYA ZİRVEDE

Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1,5 milyar dolarla Almanya oldu. İkinci sırada 857 milyon dolarla İtalya, 853 milyon dolarla İngiltere takip etti. İhracatın yüzde 30 arttığı ABD, 784 milyon dolarla en fazla ihracat yapılan 4’üncü ülke oldu. BAE ve Suudi arabistan sırasıyla 9 ve 12’nci ülkeler oldu.

ENFLASYON DÜŞÜYOR, HEDEFLER TUTACAK

Mayıs ayı enflasyonu, beklentilerin altında kaldı. Mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,95, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 2,67 oranında arttı. Yapılan tahminlerde mayıs ayında enflasyonun yüzde 1,3 civarında gerçekleşeceği ifade edilmişti; artış yüzde 0,95 olarak gerçekleşti. Bu rakamla birlikte yıllık TÜFE yüzde 18,71’e geriledi. 5 aylık TÜFE artışı ise yüzde 4,99 olarak gerçekleşti. Yıllardır enflasyonun yükselmesinde en büyük etkiyi yapan gıda fiyatları, mayıs ayında hava sıcaklığının yükselip ürün miktarının artmasıyla yerini düşüşe bıraktı. Kış aylarında 25-30 liraya kadar yükselip cep yakan biber, mayıs ayının en fazla ucuzlayan ürünü oldu. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 54,56 ile sivri biberde gerçekleşti. Bunu yüzde 45,42 ile kuru soğan, yüzde 33,30 ile salatalık, yüzde 32,53 ile kabak, yüzde 27,97 ile taze fasulye, yüzde 14,88 ile patates ve yüzde 7,51 ile ihracatı azalınca iç piyasaya verilen yumurta izledi.

Fiyatı en çok artan ürünler arasında yüzde 18,91 ile havuç, yüzde 15,82 ile tavuk eti, yüzde 14,41 ile portakal, yüzde 9,10 ile sigaralar, yüzde 7,99 ile dizel otomobil, yüzde 6,42 ile erkek takım elbise ve yüzde 6,04 ile beyaz peynir yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamlarının hem tüketici enflasyonunda hem üretici enflasyonu ve hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyduğunu söyledi. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün açıklanan enflasyon rakamları, yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor. Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız” ifadesini kullandı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE ZAMMemur, memur emeklisi ve sözleşmeli personele, 1 puanlık enflasyon farkı zammının önü açıldı. Kesin zam oranı 3 Temmuz’da belli olacak. Memur yılbaşında yüzde 4 zam aldı. İlk 5 aylık enflasyon ise yüzde 4,9 olarak gerçekleşti. Bu durumda haziran ayı enflasyonu eksi olmadığı sürece memur ve memur emeklisi 1 puanlık enflasyon farkına hak kazanacak. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz’da açıklanacak.

BENZİN VE OTOGAZ FİYATINDA İNDİRİM

Mayıs başında petrol 72 doları aşıp dolar hızlı yükselince peş peşe zam gören ve 7 liranın üzerine çıktığı için eşel mobil sisteminin devreye alındığı akaryakıta indirim geldi. İndirimde doların 6,20’lerden 5,80 TL’ye kadar, petrol fiyatının da 61 dolara kadar düşmesi etkili oldu. Kararla benzinde 9 kuruş, otogazda 12 kuruşluk indirim gerçekleştirildi. Fiyat artışları, 7 liranın üzerinde ÖTV’den indirim yapılmak suretiyle Hazine tarafından karşılanıyordu. Yapılan bu indirim ise benzin ve otogazın litre satış fiyatlarında düşüş getirdi. İndirimlerin ardından İstanbul’da benzin litre satış fiyatı ortalama 6,99 liradan 6,90 liraya, Ankara’da 7,15 liradan 7,08 liraya, İzmir’de 7,14 liradan 7,05 liraya düşecek. Otogaz ise İstanbul’da 3,88 liradan 3,76 liraya geriledi.