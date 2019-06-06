Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Analistlere göre küresel ticaret savaşları ve politik riskler faiz indirimini zorunlu kılıyor. Fed Başkanı Jerome Powell, Fed’in mevcut politikası konusunda rahat olduklarını ve faiz oranlarının uzun süre sabit kalmasını beklediklerini belirterek “Şu anda politik duruşumuzun uygun olduğunu düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Ancak uzmanlar Powell’in açıklamalarının yatırımcılar tarafından genişlemeyi destekleyici adımlar olarak değerlendirildiğini belirterek, bu durumun gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolara karşı değer kazanmasına neden olduğunu söyledi.