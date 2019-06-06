Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de işsizlik kadar iş beğenmemek ve mesleksizlik de büyük problem. İşsizliği azaltma çalışmalarının önündeki en büyük engel olan mesleksizlik problemini çözmek için İŞKUR ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), zaman zaman da iki kurum birlikte çeşitli çalışmalar yapıyor. Vatandaşların mesleki becerilerini artırmak, meslek kazandırmak amacıyla açılan kurslara, sadece yılın başından bu yana, yani ilk beş ayda 3 milyon 447 bin 145 kişi kayıt yaptırdı. Ülkenin 81 ilinde açılan kurslarda bilgisayar işletmenliğinden yabancı dile, el sanatlarından görsel sanatlara ve müzikten sağlığa kadar birçok farklı alanda ücretsiz eğitimler veriliyor. Vatandaşlar bu kurslar aracılığıyla mesleki beceriler edinme, genel kültür seviyelerini artırma, çeşitli hobi dallarında kabiliyetlerini geliştirip uzmanlaşma imkânı buluyor.

GEÇEN SENE 8,2 MİLYON KİŞİ

Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında Olgunlaşma Enstitüleri ve Halk Eğitimi Merkezlerinde açılan kurslardan 2018’de, bir önceki yıla göre yüzde 18 artışla 8 milyon 294 bin 852 kişi yararlanırken, 2019’un ilk 5 aylık döneminde de kurslara yoğun ilgi gösterildi. Bu dönemde toplam 3 milyon 447 bin 145 vatandaş Hayat Boyu Öğrenme kapsamında açılan kurslara kaydoldu. Kursiyerlerin 1 milyon 358 bin 511’ini erkekler, 2 milyon 88 bin 634’ini de kadınlar oluşturdu.

HER ALANDA EĞİTİM VAR

Yeşilay ve MEB iş birliğinde sürdürülen ve bu yıl tüm kurumlarda yaygınlaştırılan “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı” kapsamında Halk Eğitim Merkezlerinde bu konuda açılan kurslara yoğun katılımı sağlandı.

¥ Verilere göre, yılın ilk 5 ayında en çok kursiyer kaydedilen kurs, 393 bin 891 kişi ile Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi oldu.

¥ Bunu 300 bin 378 kursiyerle “Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar için Hijyen Eğitimi”, 105 bin 536 kursiyerle de “Okullar Hayat Olsun Projesi” etkinlikleri izledi.

¥ Bilgisayar İşletmenliği kursuna 80 bin 372 kişi,

¥ Kur’ân-ı kerim ilk okuma kursuna 66 bin 370 kişi

¥ Kur’ân-ı Kerimi Tevcitli Okuma kursuna 66 bin 370 kişi,

¥ Türk İşaret Dili kursuna ise 59 bin 750 vatandaş katıldı.

¥ İngilizce A1 seviyesi eğitimlerinden 52 bin 320,

¥ İlk Yardım kursundan da 50 bin 885 kişi yararlandı.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA GENÇ KIZLAR İÇİN İŞ ALANI AÇILIYOR

Türkiye’de yaklaşık iki milyon kişiye istihdam sağlayan tekstil sektörü, Güneydoğu’da genç kızları iş sahibi yapmak için harekete geçiyor. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, tekstilde kadın istihdamının önemin dikkat çekerek “Bununla ilgili projelerimiz var. Doğu ve Güneydoğu’da yeni üretim alanları açmak, özellikle de genç kızlarımıza iş sahası açmak gibi projelerimiz var” dedi. Tekstil ve hazır giyim sektörünün 2018 yılında 26 milyar dolar ihracat yaptıklarını, yüzde 4 büyüme gerçekleştirdiklerini söyleyen Öksüz “Sanayi üretiminden aldığımız pay yaklaşık olarak yüzde 20 civarında. Bir milyon kişiye istihdam sağlayan bir sektör. Üstelik sadece üretimde. Bunu perakende ile birleştirdiğimizde iki milyon istihdam sağlayan bir sektörden bahsediyoruz ve istihdamımızda düşüş olmadı. Sektör büyümeye devam ediyor” dedi.

Türk tekstilinin dünya tedarik pastasından aldığı payın yüzde 3,2 seviyesinde olduğunu, dünyanın yedinci büyük tedarikçisi olduklarını söyleyen Öksüz “Yani bu işin şampiyonlar ligindeyiz. Hazırladığımız projelerle yeni pazarlara giriyoruz. Hedef firma seçiyoruz, üst düzey yetkililerini Türkiye’ye davet edip iş dünyamızla buluşturuyoruz. Tam tersini yapıp müşterilerimizi ziyarete gidiyoruz. Onların ne istediğini biliyor, buna göre çalışıyoruz” diye konuştu.