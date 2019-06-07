Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İKİ GÜNDE150 BİN ARAÇ

Bayram tatilinin başladığı günden itibaren Bodrum’a giren araç sayısı dudak uçuklattı. Cuma günü mesainin bitmesiyle başlayan ve bayramın 2’inci gününe kadar ilçeye giren araç sayısı yaklaşık 150 bine ulaştı. Günlük 35 bin ile 50 bin aracın ilçeye giriş yaptığı, 18 bin aracın ise çıkış yaptığı öğrenildi. Polislerin uygulama yaptığı kontrol noktalarında kilometrelerce kuyruk oluştu. Ortakent, Yalıkavak, Bitez kavşaklarında ise zaman zaman trafik durma noktasına geldi. İlk altı günde oluşan trafik ise bayramın ikinci ve üçüncü günü azaldı.

SEKSEN BİN TURİST GEZDİ

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerin âdeta akınına uğruyor. Pamukkale’yi görmek için dünyanın dört bir yanından gelen yabancı turistlere bayram tatilini fırsat bilen yerli turistler de eklenince ören yerinde adeta adım atacak yer kalmadı. Bölgeye altı günde yaklaşık 80 binin üzerinde turistin geldiği belirten Denizli Turistik Oteller ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen “Sezon boyunca misafirlerini ağırlayan Pamukkale’deki otellerimiz, bayramda yüzde 100 doldu” dedi.

OTELLERDE YER KALMADI

Türkiye’nin peribacaları, tabii kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihî manastırları, mağara otelleri ve yer altı şehirleri ile ünlü Kapadokya bölgesi, yerli ve yabancı turistlerle doldu. Bölgedeki konaklama tesisleri, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Bölgeye gelen ziyaretçilerin en çok dikkatini çeken yerlerden biri, Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde bulunan ‘Derinkuyu Yer Altı Şehri’ oldu. Balon turları da tabii güzellikleri görmek için gelen yerli ve yabancı turistlerin tercihi oldu.