Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın inşaatların daha kaliteli bir şekilde denetlenmesi için uygulamaya koyduğu ‘Yapı Denetim e-Dağıtım Sistemi’nde altı ay geride kaldı. Bu sürede ülke genelinde 15 bin 900 ruhsat ve 22 milyon metrekare inşaat denetletildi. Yeni sistemle birlikte yapı denetimcilerin müteahhitlere gidip ‘Biz sizi denetlemek istiyoruz’ demediğini anlatan Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Genel Başkan’ı Nazmi Şahin “Yarı kamu görevi üstlenen yapı denetim firmaları, bakanlık yazılım sistemi tarafından mesai saatleri dışında otomatik olarak belirlenmektedir. Hiçbir yapı denetim firması kendisine gelecek işi önceden bilme şansına sahip değil. Tamamen bağımsız ve herhangi bir pazarlığa tabi tutulmadan gelen işlerin projeleri, yapı denetim firmasının yetkin denetçi mühendisleri tarafından mevzuata uygun bir şekilde inceleniyor ve eksikleri varsa taraflara bilgi verilerek tamamlanması sağlanıyor” dedi.

TEBLİĞ İLE SIKINTILAR GİDERİLİYOR

Yapı denetim sistemine ilişkin tebliği de değerlendiren Şahin “Her başlayan yeni uygulama gibi dağıtım sisteminde de bu altı aylık süreçte uygulama esnasında karşılaştığımız zorluklar oldu. Bu aksaklıklar sektör ve bakanlık temsilcilileri tarafından tespit edildi. Bunlardan birincisi, küme evler dediğimiz aynı ada parsel üzerinde birden fazla yapının olması. Yeni Yapı Denetim Tebliği ile bu aksaklığın önüne geçildi. Aynı ada parsel üzerinde olan, yapı sahibi ve müteahhidi aynı olan işler artık tek bir yapı denetim firması tarafından denetlenecek” diye konuştu. Yapılan düzenlemeye ilişkin bir örnek veren Şahin “Mesela, aynı ada parsel üzerinde bulunan altı villalık bir proje, havuzu ve varsa istinat duvarı da aynı yapı denetim firmasına dağıtımı yapılacak” açıklamasında bulundu.

“GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAMALIYIZ”

İnşaatları sorumluluk bilinci içerisinde en iyi şekilde denetlediklerini belirten Şahin “Bir ilimizin uzak bir ilçesinden eğer 10 bin veya 50 bin metrekare iş geldiğinde gidiyorsak aynı ilçeden 500-1.000 metrekare iş geldiğinde de aynı şevkle gitmeliyiz. Asla unutmamalıyız ki, devletimiz bize güvendi. Biz de bu güveni boşa çıkarmamalıyız. Bu sistemin hayata geçmesiyle birlikte ülkemizde bugüne kadar karşılaştığımız, sektörümüzün kara lekelerinin teker teker temizlenip ticari kaygılardan uzaklaşmış, gerçek ve etik denetimin uygulanmaya başlayacağı zamanların temelleri atılmış oldu” diye konuştu.

FESİHLİ İŞLEMLER BİR DEFA YAPILACAK

Sistemde yaşanan bir diğer sorunun ise fesihli işler olduğuna değinen Şahin “Düzenleme ile fesihli işlerin dağıtımı bir defa yapılacak. İnşaat yapı denetim firmasının hazırladığı rapor doğrultusunda, mevzuata uygun yapılmış ise yapımına devam edilecek, projeye aykırı imalatların bulunması durumunda e-dağıtımdan çıkarılacak ve yapı sahibinin projeyi mevzuata uygun hâle getirene kadar dağıtımı durdurulacak” ifadelerini kullandı.

Yapı denetimde Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yapılan inşaatlarla ilgili sorunlara da değinen Nazmi Şahin “Bu problemin bir an önce çözümlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile istişareler devam ediyor. Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün fedakârca çalışması ve Sanayi Bakanlığının da devreye girmesiyle bu aksaklığın da çok kısa bir zaman zarfında çözüme kavuşacağını düşünüyorum” dedi.