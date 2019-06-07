Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketici Hakları ve Çevreyi Koruma Derneği (TÜRÇED) Başkanı Osman İlhan “Şu ana Instagram, Pinterest gibi ağlardan giyim, elektronik eşya, cep telefonu ve kişisel bakım ürünleri alışverişi yapılıyor. Sahte satıcı orijinal ürünü web sayfası üzerinden kopyalıyor, kendi sayfasında kullanıyor, kapıda ödeme imkânı diyor ve tüketici bu söze kanıyor. Fakat kargo elemanları ödemeyi almadan önce açtırmıyor. Kargocu parayı alıp hemen uzaklaşıyor. Tüketici ‘Nasılsa telefon numarası var’ deyip güveniyor. Görüşmeler WhatsApp üzerinden yapılıyor ama kötü niyetli kişi sizi engellediğinde bir şey yapamıyorsunuz” diyor.