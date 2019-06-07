Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Küresel Özel Sermaye 2018” raporuna göre özel sermayeli şirketler tarafından yapılan evlilik ve boşanmaların oranı zirveye ulaştı. Rapora göre geçtiğimiz yıl özel şirketler arasında 2.936 satın alma yapıldı ve satın alma sayısı bir önceki yıla göre yüzde 13 azaldı. Buna karşılık toplam satın almaların değeri yüzde 10 artarak 582 milyar dolar seviyesine çıktı. Böylece son beş yıldaki toplam satın alma değeri 2,5 trilyon ABD doları seviyesine erişerek sektör tarihinde görülmemiş bir rekora imza attı.

Diğer yandan 2018’de toplam değeri 378 milyar ABD doları bulan 1.146 çıkış işlemi gerçekleşti. 2014 - 2018 arasında gerçekleşen çıkışların değeri de şu ana kadarki beş senelik dönemler için en yüksek değer olan 2 trilyon ABD dolarına ulaştı. Yatırımların istikrarlı gelişimine rağmen, sektörde yatırıma dönüşmeyen sermaye miktarı da geçen yıl bütün özel sermaye fonlarında 2 trilyon ABD doları seviyesine çıkarak rekor kırdı.

Raporla ilgili değerlendirme yapan Bain & Company Türkiye Yönetici Ortağı Serhan Nadir, “2014 ve 2018 arasındaki son beş yıl özel sermaye için en iyi dönemlerden biri oldu. Toplanan ve kullanılan sermaye miktarının en yüksek düzeylere çıktığı, başarılı çıkışların yapıldığı ve iyi getiri sağlandığı görüldü. Bütün bunlar çok iyi görünmekle birlikte, girişim sermayesi şirketlerinin bu performanslarını korumak için yoğun çalışmak zorunda olduklarını da vurgulamak gerekiyor. Kronik bir mesele olan sert rekabet şartları fiyatlamaları tarihî seviyelerin üzerine taşıyor ve ekonominin bir aşamada düşüşe geçeceği yolundaki yorumlar karar verme sürecini etkiliyor” dedi.

PARA FONDA TOPLANDI

Tarihî açıdan özel sermaye fonları 2018’de etkileyici miktarlarda sermaye çektiler. Kurucu Ortaklar yıl içinde yatırımcılardan 714 milyar ABD doları topladılar (şimdiye kadarki üçüncü en yüksek miktar) ve böylece 2014’den sonraki beş yıllık dönemde toplanan sermaye miktarı 3,7 trilyon ABD doları oldu. Bu birikimden en büyük payı satın alma fonları aldı.