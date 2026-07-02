İhlas Haber Ajansı • Yüreğir
Bisikletli hırsızın akılalmaz taktiği! Restorandan telefon, camiden merdiven çaldı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde tuvaleti kullanma bahanesiyle girdiği bir restorandan cep telefonu, iki gün sonra ise aynı yalanla Serinevler Camii'nin gasilhanesinden seyyar merdiven çalan bisikletli şüpheli pes dedirtti. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan bu olayların yanı sıra farklı yerlerden de hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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