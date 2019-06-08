Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Veri değişimi yapılması öngörülen hususlar arasında eşyaların bilimsel adlandırılmaları, ana ve tamamlayıcı ölçüm birimlerine ilişkin kodlar ve eşya sınıflandırma kodları ile ölçüm birim kodlarına ilişkin uygunluk başvuru kitabı yer alıyor. Veri değişimi yapılması öngörülen bilgiler arasında ise cevaplayan ülke kodu (TR / RU) eşyanın dolaşımı, yıl bilgisi, gönderici ülke kodu, menşe ülkesi kodu, varış ülkesi kodu, istatistik kayıt ülkesinin kodu, 6 haneli eşya kodu, eşyanın istatistiki kıymeti, net ağırlığı, eşyanın ölçüm birimine göre miktarı bulunuyor.