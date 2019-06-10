Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hürkuş’un sertifikasyon uçuş testlerinde alınan dersler ve elde edilen kazanımlar, Gökbey’deki ihtiyaçlar ve yapılacak faaliyetlere ışık tutuyor. Bu tecrübeler ışığında Hürkuş benzeri bir kategoride sertifikasyon sürecinin, sekiz sene yerine, 3-3,5 yılda başarıyla sonuçlandırılabileceği belirtiliyor. Askerî ve sivil kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik geliştirilen Gökbey; sertifikasyon süreci sonunda personel nakliyesi, pilot eğitimi, arama kurtarma, iç güvenlik, sınır güvenliği, ambulans, VIP taşıma, ormancılık, yangınla mücadele, kıyı ötesi taşıma ve arama kurtarma gibi bir dizi görev icra edilebilecek.