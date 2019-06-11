Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun yıllardır yerel yönetimlerin en büyük sıkıntıları arasında bulunan kaçak yapıların kayıtlı hâle getirilmesini amaçlayan İmar Barışı’nda süre doluyor. 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan yapıları kapsayan uygulamada son gün 15 Haziran 2019. Bu tarihe kadar başvuranların gerekli ödemeleri 30 Haziran’a kadar yapması gerekiyor. Veriler, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa’dan yoğun başvuru olduğunu gösteriyor. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, kendilerinin de aracılık ettiği barış uygulamasından, SİT alanındaki yapılarla tarihi yapılar ve kentsel dönüşümden yararlanmak isteyenlerin dışındaki binaların dahil edildiğini hatırlattı.

YANLIŞ BİLGİ VERMEYİN

Yapı Kayıt Belgesi müracaatı e-Devlet üzerinden beyan esasına göre yapılıyor. Yanlış bilgi verilmesi durumunda ‘Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan’ uyarınca suç duyurusunda bulunulacağını dikkate almak gerekiyor. Bu suçun cezası ise, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası olarak TCK 206. Maddesinde belirtiliyor. Ayrıca Yapı kayıt belgesi düzenlenemeyecek yapılar için bu belgenin düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda, yapı kayıt belgesi iptal edilecek, bu belgenin sağlamış olduğu haklar geri alınıp yapı kayıt belgesi bedeli olarak yatırılan bedel de iade edilmiyor. Özelmacıklı, yapı kayıt belgesi alındıktan sonra maliklerin tam muvaffakiyet ile başvurarak kat mülkiyeti edinebileceğini söyledi.

İSTANBUL'DA DÖNÜŞÜME 1,8 MİLYAR LİRA DESTEK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlık olarak İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmalarına 1 milyar 885 milyon lira destek sağladıklarını söyledi. Konutu kentsel dönüşüme giren vatandaşlara 1 milyar 394 milyon lira kira yardımı ödediklerini söyleyen Kurum, İstanbul Tozkoparan’da başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarına dair toplantıda yaptığı konuşmada “Nerede kentsel dönüşüme ihtiyaç varsa harekete geçeceğiz. Bakanlık olarak 17 yılda İstanbul’a 82 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Verileri analiz ediyoruz. Türkiye’mizin, İstanbul’umuzun kentsel dönüşüm yol haritasını çıkaracağız. Önceliğimizi İstanbul’a verdik. Tüm hedefimiz vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli, sağlam konutlarda huzur içinde oturmalarını sağlamak” dedi.