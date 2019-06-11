Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nde çalışmalar tüm hızıyla sürerken; bu alanda ciddi çalışmaları olan Ankara Sanayi Odasından (ASO) önemli bir talep geldi. ASO Başkanı Nurettin Özdebir “Yerli firmaların Akkuyu’ya, dördüncü sınıf güvenlik düzeyinde ürün vermesi cari açığa 3-4 milyar dolar katkı sağlar. Diğer güvenlik sınıfındaki bölümlerine de ürün verilmesiyle, bu pay 8 milyar dolara kadar çıkar. Hükûmet, Rosatom ile görüşmelerde yerlileştirme konusunu daha yüksek sesle dile getirmeli” dedi. ASO koordinasyonunda kurulan Nükleer Sanayii Kümelenmesi (NÜKSAK) bünyesinde 60 civarında firma olduğunu belirten Özdebir “Bu firmalar Türkiye’nin farklı illerinden. Tedarikçi olmak isteyen firmaların ihalelere girebilmeleri için, Nükleer Düzenleme Kurulu’ndan ‘İmalatçı Onay Belgesi’ almaları şart. Bu belge için NÜKSAK üyesi bir firmaya destek verdik. Sertifika almanın maliyetleri yüksek ve almak isteyen başka firmalar var. Ayrıca bizim firmalarımız Akkuyu’nun ihalelerinde fazla ışık göremiyor. Çünkü süreçler uzun ve zor. İki büyük problem olduğu gözüküyor. Birinci problem, finansman kaynağını firmaların sağlamasını istemeleri. Mesela bizim firmamız boru ihalesine girdi, ‘Finansmanı ben sağlayacağım. Bankadan kredi aldım’ diyor. İkinci problem ise, teminat mektubu. Bunu da nakit istiyorlar. Yetkililerimizin bu konulara eğilmesinde fayda görüyoruz” diye konuştu.

Rosatom’un da yerlileştirmeye önem verdiğini belirten Özdebir, şöyle devam etti: Nükleer güvenlik açısından dört sınıf mevcut. Akkuyu projesinde de dördüncü sınıf malzemeleri ve hizmeti, yerli alacaklarını belirtiyorlar. Yerli firmalarımız yabancılarla ortaklık kurarsa; 1, 2 ve 3. nükleer güvenlik sınıfına da üretim yapabilirler. Böylece tecrübe kazanılacağından, diğer santrallerde yerli firmaların tek başlarına tedarikçi olmalarında problem yaşanmayacağını düşünüyorum.

'İKLİMLENDİRME'DE HEDEF; İLK 10

Dünya çapında birçok sektörde ses getirmeye başlayan Türk firmaları, ilk sıralara göz dikti. Bunlardan biri olan ve bu yıl 50’nci yaşını kutlayan Baymak, iklimlendirme pazarında dünyanın ilk 10 markasından biri hâline gelmeyi hedefliyor. Üst Yöneticisi (CEO) Ender Çolak “2018’de sektörde yaşanan yüzde 5 küçülmeye rağmen, kombide adetsel bazda yüzde 9 büyüdük. Pazar payımızı yüzde 11’den yüzde 13’e çıkarttık. Zorlu bir dönemden geçiyor olabiliriz ama çalışmaktan ve üretmekten asla vazgeçmemeliyiz. Biz de rotamızı ihracata çevirdik. İhracat ciromuzu 2019’da, avro bazında yüzde 15 artıracağız. Hedefimiz, iklimlendirme pazarında dünyanın ilk 10 markasından biri olmak” dedi.