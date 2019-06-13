Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo faiz oranını yüzde 24’te sabit tuttu. Yapılan açıklamada; nisan ayı metninde yer alan “Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir” ifadesi değiştirilerek “Fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar verilmiştir” denildi. Böylece Merkez Bankası’nın bundan sonraki toplantı için faiz indiriminin kapısını açmış olduğu belirtiliyor. GCM Yatırım Ekonomisti Enver Erkan “Önümüzdeki aylarda baz etkisiyle enflasyon, daha hızlı gerileyecek. Yaz aylarında gıda fiyatlarındaki seyir de olumlu gidiyor. Yapısal riskler konusunda Merkez Bankası, daha iyimser diyebiliriz. Bu şartlar altında Merkez Bankası’nın temmuz toplantısında faiz indirimi yapması için, özellikle ABD ile ilişkiler dışında, şartların olgunlaşmakta olduğu yorumu yapılabilir” dedi. Bu arada Merkez Bankası’nın kararının ardından dolar, 5,80 TL altında zayıf seyrini sürdürdü.