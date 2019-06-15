Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bundan böyle Rus polisler Türkiye’de tatil yapabilecek. Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsyev, Rus polisinin tatil yapabileceği ülkeler arasına Türkiye’nin alınmasına yönelik kararı imzaladı. Kararla Rusya İçişleri Bakanlığı mensuplarının gidebileceği ülkeler arasına Türkiye dahil edildi. Rusya’da İçişleri Bakanlığı çalışanları ve diğer kurumlardaki güvenlik görevlilerinin 2014’te yurt dışına çıkması ve yurt dışında tatil yapması yasaklanmıştı. Bir süre sonra, güvenlik görevlilerinin sadece eski Sovyet ülkeleri olan Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus, Türkmenistan ve Özbekistan’ın yanı sıra Çin, Vietnam ve Küba’ya gitmesine izin verilmişti. Bu izinle Türkiye’ye yaklaşık bir milyon Rus polisin geleceği tahmin ediliyor.

HELAL TURİZMLE 40 MİLYON TURİST

Türkiye’ye üç saatlik uçuş mesafesinde 400 milyon Müslüman’ın yaşadığını söyleyen turizmciler, bu alana yatırımla kısa sürede 40 milyon turistin daha Türkiye’ye gelebileceğini söylüyor. Uluslararası Helal Turizm Derneği Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan, helal turizmin 171 milyar dolarlık cirosu olduğuna dikkat çekti.

Geçen yıl dünya üzerinde 156 milyon Müslüman’ın seyahat ettiğine işaret eden Turhan “Bunlar 171 milyar dolarlık harcama yaptılar. Helal turizmde Endonezya, Malezya, İspanya, İngiltere, Almanya, Rusya, Güney Kore ve Japonya gibi ülkeler öne çıkıyor. Rus turistler ortalama 598 dolar, Arap turistler ise kişi başına 1300 dolar harcıyor. Evinden çıkıp evine dönünceye kadar helal hizmet alması, ibadetini yapabileceği imkânının sunulması helal turizmdir” diye konuştu.