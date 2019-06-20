Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye satış haklarını Noviosa’ya emanet ederek ülkemizdeki operasyonunu yeniden canlandıran şirket, Princess Cruise Türkiye adıyla İstanbul’dan dünyaya açılacak. Türkiye’nin turizm potansiyeline dikkat çeken Princess Cruise Dünya Satış Başkanı Trey Hickey “Türk yemekleri, kültürü, tarihi, coğrafyasıyla birlikte turistik açıdan büyük bir öneme sahip. Bu ülkenin güzelliklerini daha çok limanda daha çok insanla paylaşmak istiyoruz. Dünyada bir çok lokasyon kendine has bir özelliği ve çekiciliği olsa bile yine de en çok merak edilen ve en trend destinasyonlardan biri Akdeniz. İstanbul’un tarihçesi ve kültür zenginliğinden dolayı Akdeniz’e gelmek isteyenlerin büyük bir çoğunluğu İstanbul ve Türkiye’yi de liman olarak görmek istiyor” dedi. Princess Cruise Türkiye Temsilcisi ve Naviosa Genel Müdürü Tolgar Bıyıklı, Princess’in en gözde destinasyonlarının egzotik yerler olduğunu belirterek yılda 1 milyon 700 bin misafiri ağırladıklarını kaydetti.