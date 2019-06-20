Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

İş ve Meslek Danışmanları, 9 bin 985 işletmeyi ziyaret ederek, beklentilerini ve personel ihtiyaçlarını belirledi. Buna göre yaklaşık 100 bin açık iş olduğu belirlendi. Toplam açık işlerin yaklaşık yüzde 34’ü, imalat sektöründe... Onu sırasıyla toptan ve perakende ticaret, konaklama ve yiyecek hizmetleri takip etti. En fazla açık iş bulunan meslek ise satış danışmanlığı oldu. Açık işlerin yüzde 8’i bu meslekte oldu. Onu sırasıyla makineci (dikiş), garson, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, temizlik görevlisi, madenci, ayakçı (tekstil), beden işçisi, ütücü ve ön muhasebeci izliyor.