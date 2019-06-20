Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya artık daha zayıf bir doları konuşuyor. Mayıs 2013’te başlayan dolarda sıkı politika, Mayıs 2019’dan sonra tarihe karışıyor. FED’in bu haftaki toplantısının ardından “daha gevşek bir dolar” için yol haritası belli olacak. Avrupa’da da birçok bölgede piyasa faizleri, yeniden sıfıra yaklaşmış durumda... Son gelişmelere bakıldığında; Moody’s 18 Türk bankasının notunu düşürdü. Bloomberg kaynaklı bir haberde de, Trump’ın Türkiye’ye yaptırımlar üzerinde çalıştığı bildirildi. İlk tepki olarak dolar 5,90’ın üzerine çıktı. Ancak FED’in tavrını bilen profesyonel yabancı yatrımcılar, hemen satışa geçti ve dolar yeniden 5,85’e çekildi. Yani yükseliş, satış fırsatı oldu. Aylardır değerlemelerin altında işlem gören hisse senetlerinde de yabancılar, her gerilemede “alım” reaksiyonu gösteriyor. Böyle bir atmosferde, dünyada en yüksek faizi veren ülkelerden olan Türkiye’de, yabancılar uzun vadeli tahvillere de hücum ediyor. İki yıllık gösterge faiz, son bir haftada yüzde 24’ten yüzde 22’ye kadar geriledi. Merkez Bankası da önümüzdeki süreç için faiz indirimlerine yeşik ışık yaktı. Analistler, yerli yatırımcıların da mevcut oranlardan uzun vadeli mevduat yapmalarını veya tahvil almalarını, dolarda artık potansiyelin zayıfladığını, borsada da geri çekilmelerde sanayi ve finans sektörü hisselerinden uzun vadeli alım yapılabileceğini belirtiyor.