Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirket, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşme imzalamıştı. Bu kapsamda, son dönemde partiler hâlinde 37 binden fazla Mete tabancası teslim edildi. İmzalanan sözleşmeler doğrultusunda, toplam 235 bin adet tabanca tedarik edilecek. 9x19 milimetre kalibreli mermi ateşleyen tabancalar, 30 bin atım namlu ömrüyle dikkati çekiyor. Yarı otomatik tabancalar, polimer gövdeye ve 750 gram ağırlığa sahip. Hafif ve etkin yapısıyla öne çıkan Mete; iğne ateşleme ve tek hareket tetik mekanizmalarıyla görev yapıyor.