Bursa’nın Nilüfer ilçesinde madde etkisinde olduğu iddia edilen bir kişi, park halindeki ticari aracı çalmaya çalıştı. Durumu fark eden esnafın müdahalesiyle yakalanan şüpheli, darp edildikten sonra olay yerinden kaçarken, yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Nilüfer ilçesi Küçüksanayi bölgesinde meydana geldi. Madde etkisinde olduğu öne sürülen kişi, bir iş yerinin önünde park halinde bulunan ticari aracı çalmak istedi.

Hırsız aracı çalmak isterken yakalandı! Esnafın müdahalesi kamerada

ESNAF HAREKETE GEÇTİ

Aracın çevresinde şüpheli hareketlerde bulunan şahıs araca binmek üzereyken, komşu esnafın tepkisiyle karşılaştı.

Bir anda şüpheliye yönelen vatandaşlardan biri kaçmaya çalışan şahsı yakalayarak etkisiz hale getirdi. Tekme ve yumruklarla darbedilen şahıs, olay yerinden hızla kaçmaya başladı.

Hırsız aracı çalmak isterken yakalandı! Esnafın müdahalesi kamerada

ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan arbede ve şüphelinin yakalandığı anlar ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsız aracı çalmak isterken yakalandı! Esnafın müdahalesi kamerada

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