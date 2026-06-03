İhlas Haber Ajansı
Hırsız aracı çalmak isterken yakalandı! Esnafın müdahalesi kamerada
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde madde etkisinde olduğu iddia edilen bir kişi, park halindeki ticari aracı çalmaya çalıştı. Durumu fark eden esnafın müdahalesiyle yakalanan şüpheli, darp edildikten sonra olay yerinden kaçarken, yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Nilüfer ilçesi Küçüksanayi bölgesinde meydana geldi. Madde etkisinde olduğu öne sürülen kişi, bir iş yerinin önünde park halinde bulunan ticari aracı çalmak istedi.
ESNAF HAREKETE GEÇTİ
Aracın çevresinde şüpheli hareketlerde bulunan şahıs araca binmek üzereyken, komşu esnafın tepkisiyle karşılaştı.
Bir anda şüpheliye yönelen vatandaşlardan biri kaçmaya çalışan şahsı yakalayarak etkisiz hale getirdi. Tekme ve yumruklarla darbedilen şahıs, olay yerinden hızla kaçmaya başladı.
ANBEAN KAMERAYA YANSIDI
Yaşanan arbede ve şüphelinin yakalandığı anlar ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR