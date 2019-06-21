Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, Batı’dan gelen baskılara rağmen Doğu Akdeniz’de doğalgaz ve petrol arama çalışmalarında geri adım atmayacağını, bölgeye ikinci sondaj gemisi Yavuz’u uğurlayarak gösterdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) tarafından satın alınan Yavuz’a Akdeniz’deki seyri sırasında, TCG Fatih Fırkateyni eşlik ettiğini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “KKTC’nin Magosa Körfezi’nde bulunan Karpaz-1 kuyumuzda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak olan Yavuz, buradaki çalışmalarını yaklaşık üç ayda tamamlayacak” dedi. Türk ve yabancı yaklaşık 140 personelin bulunduğu gemi, dünya genelinde bu konseptteki 16 gemiden biri. Diğeri ise hâlen Doğu Akdeniz’de çalışmalarını sürdüren sondaj gemimiz Fatih.

“GÜZEL HABERLER BEKLİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin bölgede kendi çıkarlarıyla beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) çıkarlarını da savunmayı sürdüreceğini belirterek “Yavuz gemisi, Türkiye’nin bu kararlılığının en somut, en net ifadesidir. İnşallah yakın bir zamanda hem şu an bölgede bulunan Fatih gemimizden, hem de Yavuz gemimizden müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum” dedi. Yavuz’la ilgili bir paylaşımda bulunan Millî Savunma Bakanlığı ise “Güzel haberler almayı umduğumuz Yavuz sondaj gemimizi Doğu Akdeniz’e uğurladık. Pruvanız neta, denizleriniz sakin, bahtınız açık olsun” denildi.

AB, SONDAJI GÖRÜŞECEK

Öte yandan Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin lideri, Liderler Zirvesi için Brüksel’de bir araya geldi. İki günlük zirvede gündem maddelerinden birisi Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj ve gaz arama faaliyetleri. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, AB liderlerinden Türkiye’ye yaptırım uygulamasını istiyor.

MARAŞ BİZİM TOPRAKLARIMIZ İÇİNDE

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, hükûmetin Maraş ile ilgili açılımının Türkiye’nin bilgisi dâhilinde yapıldığını belirtti. Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin bu açılımı beraberinde getirdiğini söyleyen Tatar “Maraş bizim topraklarımız içinde ve orayı koruyan da bizim ordumuzdur diyerek şöyle devam etti: Kıbrıs’ta federal zeminli bir anlaşma zemini kalmamıştır. Müzakere masasına oturulacaksa yeni alternatiflerle oturulacaktır. Kıbrıs Türk halkı egemen bir halktır ve iki ayrı bir devlet temelinde sürdürülebilir bir anlaşmaya vardır. Bu saatten sonra kimse Kıbrıs Türkü’nü bir ortaklık cumhuriyetine itemez.

Tatar, tabii zenginliklerin paylaşımı konusuna değinirken “Rumlar buna uymuyor. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin de hakları vardır. Yavuz ve Fatih gemileri bizim bölgelerimizde araştırma yapıyor. Türkiye hukuk içerisinde hareket ediyor. Rumların bunu hazmetmesi gerekiyor” dedi. KKTC’nin Gazimağusa şehrine bağlı olan Maraş, 1974’te BM Güvenlik Konseyinin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı.