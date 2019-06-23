Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı bazı eşyalara ilişkin taksit sayılarındaki değişikliği Resmî Gazete’de duyurdu. Buna göre, video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ile televizyon ve fiyatı 3.500 liranın üstündeki cep telefonu satışlarında taksit süresi 6 aya çıkarıldı.

Ayrıca düzenleme ile ilk defa altın satışlarına taksit imkânı getirildi. Perakende işletmelerce basılı ve külçe hâlinde olmayan kuyum satışlarında 4 aya kadar taksitlendirme imkânı tanınırken, diğer kuyum satışlarında ise taksitlendirme yapılamayacak. Buzdolabı, çamaşır, bulaşık makinesi ile ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışlarında taksitlendirme süresi de 18 aya çıkarıldı.

Söz konusu düzenlemeden önce taksitlendirme süresi, ses ve görüntü sistemleriyle fiyatı 3 bin liranın üzerinde olan televizyon satışlarında 3 ay, bilgisayar ve tablet bilgisayarla fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu satışlarında 6 ay, fiyatı 3 bin liranın altında olan televizyon satışlarında ise 9 ay olarak uygulanırken, kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamıyordu.