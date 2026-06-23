Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeleri alınan Kenan Doğulu ve Beren Saat'in savcılık ifadeleri dosyaya yansıdı. Test sonucunun Doğulu için pozitif, Saat için negatif çıktığı soruşturmada yer alan gizli tanık, Doğulu'nun CHP'li belediyelerden konser gelirleri elde ettiğini ve bu gelirlerin bir bölümünü Emrah Bağdatlı ile Erdal Bozkuş ile paylaştığını iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 11 Haziran'da gözaltına alınan ve ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kenan Doğulu ile Beren Saat çiftinin test sonuçları belli olmuştu. Yapılan incelemelerde Doğulu'nun test sonucunun pozitif, Saat'in ise negatif olduğu açıklanmıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre; soruşturma devam ederken çiftin savcılık ifadeleri de dosyaya yansıdı. İfadelerde, gizli tanıkların uyuşturucu kullanımı, madde temini, Bodrum'da düzenlendiği öne sürülen özel partiler ve konser gelirlerine ilişkin iddialarının ünlü çifte yöneltildiği görüldü.

"CHP'Lİ BELEDİYELERDEN ALINAN GELİRLER PAYLAŞILIYOR İDDİASI"

Savcılık ifadesinde Kenan Doğulu'ya, dosyada yer alan gizli tanıkların beyanları soruldu. Gizli tanıklardan biri, Doğulu'nun uyuşturucu madde kullandığını ve konser gelirleriyle ilgili bazı iddialarda bulundu.

Gizli tanık, Doğulu'nun CHP'li belediyelerden konser organizasyonları karşılığında yüksek ücretler aldığını iddia ederek, "Bu gelirlerin bir kısmını Erdal Bozkuş ve Emrah Bağdatlı ile paylaşır. Bu paraların bir kısmı bazen torbada, bazen de bavul eşliğinde Ata isimli kişiye gelir" şeklinde ifade verdi.

Aynı gizli tanık, Kenan Doğulu ve Beren Saat'in uyuşturucu kullandığını, söz konusu maddelerin ise şoförleri aracılığıyla temin edildiğini ileri sürdü.

"SAĞLIKLI YAŞAMA DİKKAT EDERİM"

İddialara ilişkin savunma yapan Kenan Doğulu, uyuşturucu kullanmadığını belirterek, "Kesinlikle kullanmıyorum. Sağlıklı yaşama işim gereği dikkat ederim" dedi.

CHP'li belediyelerde sahne aldığı ve yüksek ücret aldığı yönündeki iddiaları da reddeden Doğulu, farklı belediyelerin etkinliklerinde herhangi bir ayrım yapmadan yer aldığını ifade etti. Erdal Bozkuş ile ilişkisinin ticari boyutta olduğunu belirten Doğulu, bu ilişkinin organizasyon hizmetleri kapsamında gerçekleştiğini söyledi. Doğulu ayrıca Emrah Bağdatlı ve Ata isimli kişileri tanımadığını öne sürdü.

BODRUM'DAKİ AFTER PARTİLER...

Kenan Doğulu'ya, "LİLYUM 03" kod adlı gizli tanığın Bodrum'daki Caressa Otel'e ilişkin iddiaları da soruldu.

Gizli tanığın ifadesinde, Bodrum'daki Caressa Otel'de Kenan Doğulu'nun sahne aldığı gecelerin ardından after partiler düzenlendiği, bu organizasyonlara Moris Kohen, Pınar Hacıraifoğlu, Kenan Doğulu ve Beren Saat'in yakın çevresinden bazı kişilerin katıldığı öne sürüldü.

Doğulu ise birçok farklı otelde sahne aldığını belirterek, söz konusu iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

BEREN SAAT REDDETTİ

Savcılık ifadesi ortaya çıkan bir diğer isim Beren Saat ise hayatı boyunca uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmadığını söyledi. Saat, şoförleri aracılığıyla uyuşturucu temin edildiği iddiasının da gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Oyuncuya, "LİLYUM 03" kod adlı gizli tanığın Bodrum'daki Caressa Otel'e yönelik iddiaları da soruldu. Saat, söz konusu oteli bildiğini belirterek, eşi Kenan Doğulu'nun yıllardır farklı otellerde sahne aldığını söyledi.

Saat ayrıca ifadede adı geçen Moris Kohen ve Pınar Hacıraifoğlu'nun geçen yıl bu otelde evlendiğini, Kenan Doğulu'nun da düğün sonrası düzenlenen eğlencede sahne aldığını anlattı.

TELEFONLARIN TESLİM EDİLMESİNİ İSTEDİLER

Kenan Doğulu ve Beren Saat'in, telefonlarında beste, senaryo ve proje çalışmalarına ilişkin bilgiler bulunduğunu belirterek cihazlarının kendilerine teslim edilmesini talep ettikleri de savcılık ifadelerine yansıdı.

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