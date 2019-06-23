Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

26-28 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlenecek zirve için son olarak Nepal ve Hindistan’ı ziyaret ettiklerini belirten kaydeden Uluslararası İşbirliği Platformu Kurucusu Cengiz Özgencil, “Nepal’de Cumhurbaşkanı Bihdya Devi Bhandari ve Başbakanı Oli Sharma ile Hindistan’da Confederation of Indian Industry ile bir araya geldik. Hindistan ilk defa zirveye bir heyet olarak katılacak. 20 kişilik bir iş adamı grubunun zirveye gelmesini bekliyoruz.

Hintliler özellikle enerji sektörü ve tren yolları ile ilgileniyor” dedi. Hindistan’da Tata ve NTPC Limited gibi dev şirketlerin yetkililerinin yanında Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal ile de bir araya geldiklerini ifade eden Özgencil, Hintlilerin Türkiye’deki tarım sektörü ile de yakından ilgilendiklerini belirtti.