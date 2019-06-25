Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte, önümüzdeki dört yıllık dönemde ana gündem ekonomi olacak. Ekonomiyi yüksek döviz-yüksek faiz sarmalından çıkaracak adımlar atılacak. Bu kapsamda para ve maliye politikası etkin şekilde kullanılacak. Hükûmetin ajandasında şu öncelikler bulunuyor:

YATIRIMLAR ARTACAK

Özel sektör yatırımlarının artması desteklenecek. Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret bakanlıkları; son dönemde ithalata bağımlı, katmadeğer üreten, ihracat potansiyeli bulunan şirketleri radarına almıştı. Bu kapsamda geliştirilen İVME ve benzeri destek paketleri uygulanacak. Teknoloji üreten KOBİ’lere de öncelik verilerek, yatırımlar artacak.

İŞSİZLİK GERİLEYECEK

Resmî rakamlara göre 5 milyona yakın seyreden işsizlere çözüm üretilecek. Bu kapsamda devam eden İstihdam Seferberliğine ek olarak, İŞKUR daha etkin çalışacak. Hâlihazırda devam eden meslek edindirme kurslarında, işsizlere vasıf kazandırılacak. Hangi sektörlerde iş açığı varsa, tespit edilecek ve ihtiyaca göre eleman yönlendirilecek.

ENFLASYON DÜŞECEK

Hayat pahalılığı, yükselen döviz kurlarıyla birlikte piyasaları olumsuz etkiliyordu. Enflasyonda yakalanan düşüş trendinin kalıcı olması için; gıda tarafında Hal Kanunu, soğuk depolar, aracıların azalması gibi tedbirler hayata geçecek. Parasal genişleme ile birlikte dövizde yaşanan gevşeme, bu süreçte enflasyondaki düşüşe destek olacak.

OLUMLU GÖSTERGELER

Küresel para politikalarında yaşanan gelişmeler, döviz kurlarında daha zayıf bir geleceğe işaret ediyor. Bu durumda Türkiye’de de döviz ve faizde düşüş mümkün olacak. Bununla birlikte artan ihracat ve turizm gelirleri de, ekonomiye merhem olmaya devam ediyor.

CAZİBE MERKEZİ OLURUZ

İş Yatırım’ın paylaştığı analizde “Seçimleri geride bırakan Türkiye’nin önünde altın değerinde bir fırsat var. 2023’e kadar olan süreçte ekonomiye ve reform sürecine odaklanacak bir Türkiye, S-400 savunma sistemleri alımı konusunda ABD ile arasındaki gerginliği de çözebilirse, yeniden küresel sermaye için cazibe merkezi hâline gelebilir” görüşüne yer verildi.

DOLARIN SEÇİM BARUTU TÜKENDİ

Piyasalar, aylardır beklenen 23 Haziran’ın ardından yeni haftaya pozitif başladı. İstanbul’da yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili olarak AK Parti tarafından gelen “Sonuçlar hayırlı olsun, erken seçim yok” mesajı, piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Borsa, yüzde 2’ye yaklaşan primle 95 binin üzerine çıktı. Dolar da dünkü işlemlerde 5,72’ye kadar gevşedi. Ardından 5,80’e yükseldi. Analistler, seçim belirsizliğinin ortadan kalktığını, piyasalar cephesinde bunun olumlu yansımalarının takip edildiğini belirtiyor. Global Menkul Değerler Analisti Rıdvan Baştürk; seçimlerin problemsiz bitmesinin TL varlıklara olumlu yansıdığını, bundan sonra S-400’e ilişkin gelişmelerin önemli olduğunu kaydetti. Baştürk “Belirsizlik ortadan kalktı, bu sebeple TL’de iyimserlik ön planda. FED’in açıklamalarından sonra da dolarda zayıflık var. Gelişmeler borsaya da pozitif yansıyor. 96 bin bölgesi önemli direnç” dedi.

5,50’LERE GELEBİLİR

QNB Finans Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı da, dolarda 5,72 seviyesinin kırılması hâlinde 5,50’lere doğru düşüşün önünün açılabileceğini vurgulayarak, “TL olumlu ayrışıyor. Kalıcı iyileşme için jeopolitik riskler ve S-400 konuları önemli olacak. Piyasalar ayrıca G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temaslarını görmek isteyecektir” diye konuştu. TEB Yatırım Stratejisti Işık Ökte de, “Yabancı yatırımcı Türkiye’de artık yapısal reform uygulanacağına inanırsa TL’de ralli olur. Yerli yatırımcı ‘ABD’den S-400 konusunda yaptırım gelir mi’ olayına odaklanınca tedirginlik duyuyor. Burada ikinci konu da, kabine değişikliği Erdoğan’ın gündemi olacak mı? Bu konu da yabancının radarında” değerlendirmesinde bulundu.