Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dar ve orta gelirli vatandaşlar için Kayaşehir’de inşa edilecek konutların hak sahipleri, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi. Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut katıldı. İstanbul çekilişleri 2 Temmuz’a kadar tamamlanacak. Bakan Kurum “Konut çıkan vatandaşlarımıza hayırlı olsun. En kısa sürede evlerini teslim edeceğiz. Çıkmayanlar üzülmesin, projelere devam edeceğiz. Bugüne kadar 29 ilimizde 37 projemizin kura çekimini tamamlamış olduk. 18 bin 52 hak sahibimizi belirledik. 36 ayda teslim etmiş olacağız. Sosyal konut kadar kentsel dönüşüm de çok elzem. Vatandaşımızın mağdur olmaması adına düzenleme yaptık. Açıkladığımız manifesto çerçevesinde, gönül birliği içerisinde bu projeleri gerçekleştireceğiz” dedi.

Dün 2 bin 338 konutun hak sahipleri belirlendi. Bugün de 2 bin 129 adet konutun kurası çekilecek. 28 Haziran’da Silivri, 1 Temmuz’da Tuzla, 2 Temmuz’da Ayazma ve Hoşdere konutlarının çekilişi yapılacak.