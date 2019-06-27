Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak’ta iş yapmanın zorluklarını bildiklerini hatırlatan Gülle, şöyle konuştu: Burada istikrarlı şekilde uzun süre kalan, iş yapan firmaların başarıya ulaştığını görüyoruz. Irak, en büyük sorunu olan işsizliği gidermek için yatırım çekme stratejisi uyguluyor. Bugün ithal ettiği ürünlerin aynı zamanda üreticisi olmak istiyor ve bizi yatırım yapmaya davet ediyor. Yani Irak’a artık yatırımcı da ihraç edeceğiz. Bu yıl ticaret hacmimizin 12 milyar doları aşmasını bekliyoruz. 20 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için gayretle çalışacağız.