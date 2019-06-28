Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmet, stratejik olarak konulandırdığı hayvancılık desteklerine devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılığın dinamik sektör olduğunu ve dünyadaki gelişmelerden etkilenebildiğini, üreticilerin mağdur olmaması gerekli her adımı attıklarını vurguladı. Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Kuruluna katılan katılan Bakan Pakdemirli “Süt destek primlerini 10 kuruştan önce 15 kuruşa, sonrasında ise 25 kuruşa çıkardık. Süt fiyatlarını da 1,70 TL’den 2 TL’ye çıkardık. Destekleri çok kısa sürede ödedik. ‘Bölgesel Kalkınma Projeleri’ kapsamında 41 ilimizde 650 hayvancılık projesine 100 milyon lira hibe destek veriyoruz. Böylelikle yaklaşık 250 milyon lira yeni hayvancılık yatırımı kazandırıyoruz” dedi. 41 ilde uygulanan ‘Düve Desteği Projesi’nin de 81 ile yaygınlaştırılacağını kaydeden Bakan Pakdemirli, düve tutarının yüzde 40’ının bakanlıkça hibe edileceğini belirtti. Buzağı desteklenmesine de değinen Pakdemirli “Etçi buzağı üreten işletmelerimize, normal buzağı desteğinin üzerine 250 lira da ilave ödeyeceğiz” diye konuştu.