Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

Irak’ın bir ayı aşkın süredir Türkiye’den giden gıda ürünlerine kapılarını kapatması, ihracat yapan sektörleri zora sokuyor. Gazetemize açıklamalarda bulunan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik “Irak, Türkiye açısından önemli bir ihracat kapısı. Geçtiğimiz yıl gıda ve tarım ürünleri ihracatımız 2 milyar 887 milyon dolar. Yasak, yumurta ile sınırlı kalmadı. İçecekler ve dondurma ithalatı da yasaklandı. Meyve suyunda geçen yıl 2 milyon dolar, gazozda 17 milyon dolar ihracatımız vardı. Diğer yandan geçtiğimiz yıl 34 milyon dolarlık dondurma ihracatımızın da yüzde 15’ini, yani 5,5 milyon dolarını Irak’a yapmışız. Yumurta, dondurma ve içeceklerde yaşanan bu sorun çözülmez ve yasak kalkmazsa, yaz döneminde bu sektörler çok zor durumda kalabilir” diye konuştu.

Yaşanılan durum nedeniyle Türkiye’nin gıda ürünlerinde yeni pazar arayışlarının sürdüğünü de belirten Menlik, şunları söyledi: Bir ya da birkaç pazara bağlı kalmanın zararlarını, 2015’te Rusya ile yaşanan sorunlar sonrasında gördük. Domates başta olmak üzere söz konusu ülkeye ihracatımızın bıçak gibi kesilmesi, sektörde çok ciddi sıkıntılara yol açmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığımız öncülüğünde, pazar çeşitlendirmesine yönelik girişimleri destekliyoruz.

TAVUKLAR KESİME GİDİYOR

Mayıs başından bu yana Irak’a yumurta ihraç edemeyen firmalar, maliyeti 35-36 kuruş olan yumurtayı, iç pazarda 22-23 kuruşa satmak zorunda kalıyor. Tavukları kesime gönderdiklerini belirten sektör temsilcileri, üretimin azalacağı uyarısında bulunuyor.