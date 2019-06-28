Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sayı ABD’de 2 milyonu buluyor. Türkiye’deki yaklaşık iki bin sağlık kurumu ile yabancı hastaların harcadıkları miktar ise 6-7 bin doları buluyor. Sağlık turizminde en iyi hizmeti, en güvenli şekilde, en uygun ücret karşılığı veren ülkeler ise pazar paylarını artırıyor. Bu ihtiyaçtan yola çıkan Türk girişimci Yurtşen Adıyaman booking.com platformu örnek alarak tamamen sağlık hizmetlerine özel olarak Bookinghealthcare.com’u hayata geçirdi. Sağılık kurulları ücretsiz olarak kayıt yaptırabildiği platformda kurumlar tedavi ve hastane gibi linklerle direk ulaşabilirken, hastalar da dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir sağlık kurumundan sağlık hizmeti alabiliyor. Adıyaman, sadece hastanelere değil hastalara yönelik de hizmet verdiklerini belirterek, “Bu hizmetler alınırken hastaların seyahat sigortaları yapılmakta, Lufthansa gibi global hava yolu şirketlerinin promosyon biletlerinden alabilmekte, booking.com gibi seyahat platformlarından otel ve araba kiralaması yapabilmektedirler. Bookinghealthcare.com’a öncelikle Türkiye’den hastane ve diğer sağlık kurumlarının en kısa zamanda üye olmalarını ve platform üzerinden medikal paketlerini yapmalarını öneriyoruz. Bookinghealthcare.com’u Türkiye’nin global markalarından birisi hâline getirmek istiyoruz” dedi.