Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomide yeniden dengelenme süreci devam ederken, olumlu gelişmeler rakamlara da yansımaya devam ediyor. Türkiye’nin ihracatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 artarak 15 milyar 981 milyon dolara çıktı, ithalatı yüzde 19,3 azalışla 17 milyar 819 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı mayısta yüzde 76,5 azalarak, 1 milyar 838 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın mayıs ayında yüzde 64,6 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 89,7’ye yükseldi. Bu arada son 12 aylık dış ticaret açığı, 31 milyar 488 milyon dolarla, Ağustos 2004’ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, dış ticaret dengesindeki düzelmede, ihracatta artış ve ithalattaki yavaşlığın sert bir şekilde devam etmesinin etkili olduğunu dile getirdi. İç talep ve kur gelişiminin ithalatı dizginlenmede etkisinin bulunduğunu, altın ithalatındaki yavaşlamanın da yardımcı unsur olduğunu aktaran Tokalı, şu değerlendirmelerde bulundu: 5 aylık dönemde kaydedilen altın ithalatı 3,7 milyar dolar düzeyinde. Geçen yılın aynı döneminde yaşanan 7,8 milyar dolarlık rakamın ciddi altında. Altın ve enerji hariç dış dengedeki iyileşmenin devam ederek, son on aydır artı bölgede kalmaya devam ettiğini izliyoruz. Haziran ayında yıllık cari dengenin de pozitif bölgeye geçebileceğini öngörüyoruz.