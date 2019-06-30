Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

3 milyon çalışan ve 2 milyon emekli memurun önümüzdeki iki yıl için kazanımlarını belirleyecek toplu sözleşmelerin, ağustos ayının ilk haftasında yapılması planlanıyor. Hazırlıklar ise şimdiden başladı. Memur heyeti, enflasyon nedeniyle kayıplar yaşadıklarını belirtirken, bunun çözümü için Hükûmetle ciddi bir pazarlığa girişecek. Diğer yandan memurlar, tıpkı kamu işçileri gibi seyyanen artışla birlikte, her yıl yapılacak zamlara ilave olarak yüzde 3 refah payı talep edecek. Masaya taşınacak bir diğer konu da, maaş uçurumunun kapanması olacak. Memurlar, çalıştıklarında aldıkları maaş ile emekli maaşlarının arasındaki farkın kapanmasını isteyecek. Bütün kalemler ile ek ödeme, döner sermaye, ek ders, sosyal denge sözleşmesi gibi ödemelerin, emekli keseneğine taşınması da gündeme getirilecek.