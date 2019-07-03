Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Başkent Asuncion’da görev yapan Türk Büyükelçi ile Puerto Seguro Limanı’nın işletmecisinin bir görüşme yaptığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre liman sahibi, Asuncion çevresinde biri kamuya, beşi de özel olmak üzere 6 liman bulunduğunu bildirdi. Kendi limanlarının 100 hektarlık alanda depolama imkânına sahip olduğunu söyleyen söz konusu kişi, Paraguay’a nehir yoluyla Arjantin üzerinden gelecek Türk malları için bir depolama imkanı sunabileceklerini ifade etti. Yapılan görüşmede, yerli ürünlerin Paraguay’a satışı gerçekleşene kadar depoda kalabileceği ve herhangi bir gümrük ödenmeyeceği konusu da gündeme geldi. Limanı dünyaca ünlü şirketlerin de kullandığı bildirilirken bu bölgeden istenildiğinde Bolivya ve Brezilya gibi ülkelere tekrar ihracat gerçekleştirilebileceği ifade ediliyor. Türkiye’den demir-çelik dışında elektrik kablosu gibi diğer ihraç ürünleri için de alanın kullanılabileceği ve Türk üreticilerin daha rahat satış yapabilecekleri ifade edildi.

POTANSİYEL BÜYÜK

Latin Amerika ülkelerinde çelik ithalatı 31 milyar doları aşmış durumda. Türk demir-çelik sektörü, Panama’dan Kolombiya’ya, Şili’den Paraguay’a kadar Latin Amerika’da yüzde 4 olan pazar payını yüzde 12’ye çıkarmak istiyor. 2018 yılında Paraguay’a olan ihracatta demir-çelik ürünleri, buzdolapları, karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, çamaşır makineleri, çeşitli makine ve cihazlar ilk sıralarda yer almıştı. Geçen yıl Türkiye ile Paraguay’ın ikili ticaret hacmi, 147 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.