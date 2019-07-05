Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

Hükûmetin, 2023 için hedeflemiş olduğu 40 milyar dolarlık gıda ve tarım ihracatında çalışmalar sürüyor. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, 2023 ihracat hedefi doğrultusunda tarım ve gıda sektörlerinin dış pazarlardaki rekabet gücünü artırmak için geçtiğimiz yıl başarıyla tamamlanan ‘Batı Akdeniz Tarım ve Gıda Kümesi’ projesini tekrar başlatıyor. Söz konusu projede ihracatçı firmalar bir araya gelerek, uluslararası pazarlarda rekabet edilebilirliği konusunda eğitimler alacak. 3 yıl sürmesi planlanan eğitim programında ikili ilişkiler çerçevesinde organize edilecek faaliyetlerin masrafları ise devlet tarafından karşılanacak. Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi kapsamında yüzde 75 oranında finansal destek sağlanacak.

Türk firmalarının uluslararası pazarlarda etkin olması için tüm imkânlar seferber edilecek. Profesyonel yardım alan firmalar, hedef pazarlara çıkarma yapacak, buralardaki fuarlara katılıp ikili görüşmeler yapacak. Öte yandan alıcı yabancı firmalar ülkemize getirilerek yerli firmalarla görüşmesi sağlanacak. 2016’dan günümüze kadar Almanya, Çin, Katar ve Vietnam’a yönelik görüşmeler yapılmıştı. Bu desteği almak için firmaların limited statüde olmaları ve Turquality ile Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projelerinden yararlanmıyor olmaları gerekiyor.