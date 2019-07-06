Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enflasyon rakamları açıklandı, emekli ve memur için zam oranı belli oldu. 17 milyon kişi bu ay itibariyle yeni zamlı maaşlarını cebine koyacak. Peki temmuz zammı sonrasında emekli memur maaşları nasıl değişti?

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Bulunan “Lise, Dengi Öğrenim Mezunu” Şef, Ayniyat Saymanı, Araştırmacı, İdari Uzman, Tahsildar, Muhasebeci, Koruma ve Güvenlik Şefi, Güvenlik Amiri, Memur, Santral Memuru,Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Daktiloğraf, Sekreter gibi kadrolardan emekli olanlar...



Sağlık Hiz. Sınıfında Görev Yapan Meslek Lisesi Mezunu Ebe Ve Hemşire, Hemşire Yardımcısı, (Fizik Tedavi, Laboratuvar, Eczacı,Diş Anestezi, Röntgen Teknisyenleri Ve Yardımcıları, Çevre Sağlığı Ve Toplum Sağlığı Teknisyeni Dahil) Sağlık Savaş Memuru, Hayvan Sağlık Memuru,Teknik Hiz. Sınıfında Görev Yapan Teknisyen, Laborant, Teknik Ressam ve Diğer Meslek Lisesi Mezunları...



Lise, Dengi ve Daha Alt Öğrenimlerden Mezun Emniyet Amiri, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcıları, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memurları Gibi Kadrolardan Emekli Olanlar



Yardımcı Hizmetler Sınıfında Bulunan Hizmetli, Odacı, Kaloriferci, Bekçi, Bahçıvan, Aşçı, Dağıtıcı Gibi Kadrolardan Emekli Olanlar

Uzman Erbaş, Uzman jandarma...