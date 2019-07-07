Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, EPDK uzun zamandır sektörün beklediği taslak düzenlemeyi sektörün genel görüşüne açarak olumlu bir adım attığını ifade ederek “EPDK’nın hazırladığı taslakla birçoğu 2015 yılında da sektör görüşüne açılan ancak nihayete erdirilemeyen bazı konular tekrardan görüşe açıldı. Bunun başında akaryakıttaki dağıtıcı ile bayi kâr paylaşımının alt limitinin esasa bağlanması hususu geliyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde ve ekonomisinde toptancı, perakendeciden daha fazla pay alarak kazanç sağlayamaz. Günümüzde bu gerçeklikte var olan bu sisteme EPDK neşter vurarak bayi lehine minimum yüzde 55’e 45 oranında düzenleme yaparak sistemsel rahatlık sağlamayı amaçlamaktadır” dedi. Promosyon yasağına da açıklık getiren Aktaş, “Bu işlem ile fiyatlarda ucuzluk beklemek mantıklı bir yaklaşım değildir. Bu tamamen sektördeki kâr oranlarının bayi payına kalanını güçlendirmek amacı taşımalıdır. Bunun temel nedeni bayi payına kalan kâr oranın son 5 yıl içerisinde erozyona uğrayarak küçülmesidir” değerlendirmesinde bulundu.

Dağıtıcılar tarafından maliyet unsuru olarak algılanan hususlarda da iyileştirme yapıldığını anlatan Aktaş şunları kaydetti: Ulusal stok maliyeti, ulusal marker maliyetleri, ithalat veya dağıtıcılar arası ticaret yoluyla temin gibi kaynaklardan alım ile rafineri çıkış fiyatları arasındaki farklılardan kaynaklanabilecek ilave maliyetler, farklılaştırılmış ürünlere ilişkin katkı maliyetleri, harmanlama maliyetleri, otomasyon kurulum ve işletim maliyetleri gibi ilgili mevzuata göre dağıtıcı sorumluluğunda olan veya bayiye teslimden önceki aşamalarda gerçekleştirilen iş ve işlemlere ilişkin maliyetler herhangi bir ad altında bayilere yansıtılamayacağı hususu bayinin nefes alması adına çok önemli bir gelişmedir.