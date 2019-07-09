Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayinin gücüne güç katmak ve rekabeti artırmak için, üretimde yapısal dönüşümü hızlandırdıklarını belirterek, “Yapısal dönüşümde yüksek katma değerli üretim, sanayide verimlilik artışları, dijital dönüşüm ve bölgesel kalkınma olmak üzere dört temel stratejimiz var” dedi. INNOPROM 2019 kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Rusya Sanayi Forumuna katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “İki ülkedeki karşılıklı yatırımları düşündüğümüzde 5 bin civarında şirket 16 milyar doları aşan bir yatırımdan bahsediyoruz. Ağaç işlemeden, cam seramiğe, sağlık sanayisinden tekstile kadar pek çok sektördeki Türk firmalarımız Rusya’da yaklaşık 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirdi.” ifadelerini kullandı. Varank, Rus firmaların Türkiye’deki yatırımlarının da otomotiv, metalürji, bankacılık, iletişim ve enerji alanlarında yoğunlaştığına işaret ederek iki ülkenin karşılıklı yatırımlarının gerek şirket sayıları gerek sermaye miktarları itibarıyla potansiyelin çok gerisinde kaldığını ifade etti.

Stratejik ortaklığın derinleşmesi için iki ülke girişimcileri ve yatırımcılarının daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini anlatan Varank, vize konusunun çözümü ve lojistikte iş birliği alanlarının artırılmasının da önemli olduğunu dile getirdi.

STRATEJİK PROJELER ARTIRILMALI

Varank, Türkiye’nin Akkuyu Nükleer Santrali ve Türk Akım Projelerinde Rusya ile gerçekleştirdiği ortaklıkların iş birliğinin önemli göstergelerinden olduğunu belirterek “Bu tür stratejik enerji projeleri ikili ekonomik ilişkilerimize derinlik kazandırmakta ve uzun vadeli iş birliğimiz için sağlam temeller oluşturmaktadır. Bu ortaklıklar memnuniyet verici olmakla beraber yeterli değildir. Bu ve benzeri stratejik projelerimizi artırmamız gerektiği kanaatindeyim” değerlendirmesinde bulundu.