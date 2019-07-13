Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaz dönemine özel kampanya kapsamında, emekli maaşını ING’den almayı taahhüt ederek 450 TL nakit ödeme kazanan emekliler, iki otomatik fatura talimatı vererek 250 TL, bir emekli arkadaşını ING’ye getirerek 150 ve ING Mobil kullanarak 50 TL promosyon kazanabilecek. ING Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz 30 Ağustos’a kadar sürecek kampanya ile ATM’lerden yapılacak para çekme işlemlerinin de ücretsiz olacağını söyledi.