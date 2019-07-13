Yaz dönemine özel kampanya kapsamında, emekli maaşını ING’den almayı taahhüt ederek 450 TL nakit ödeme kazanan emekliler, iki otomatik fatura talimatı vererek 250 TL, bir emekli arkadaşını ING’ye getirerek 150 ve ING Mobil kullanarak 50 TL promosyon kazanabilecek. ING Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz 30 Ağustos’a kadar sürecek kampanya ile ATM’lerden yapılacak para çekme işlemlerinin de ücretsiz olacağını söyledi.
ING’den emeklilere 900 lira promosyon
13.07.2019 - 04:32 | Son Güncelleme: 13.07.2019 - 04:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ING Türkiye, maaşını ING’ye taşıyan emeklilere sunduğu 450 TL nakit promosyon fırsatını, çifte katlayarak 900 TL’ye kadar yükseltti.
Etiketler : ing,ing bank,ing emekli promosyonu,
636721 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/636721.aspx
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