Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bedelli askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz 2019’da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak. Hak sahiplerinin bir aylık temel askerlik eğitimi için silahaltına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacak. Kanun’un yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019’da yoklama kaçağı, bakaya veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 1 Kasım 2019’a kadar, diğer hak sahibi yükümlüler ise 31 Aralık 2019’a kadar yapacak. Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33 bin 230 TL olacak. Ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılacak.