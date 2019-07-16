Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa ülkelerine ekonomik ve siyasi anlamda kalkan görevi gören Almanya, yılın ilk yarısında Türkiye’den 7 milyar 443 milyon dolarlık ürün ihraç ederek ülke dış satımının yüzde 10’unu karşıladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Almanya, 2018’in ocak-haziran döneminde en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında 7 milyar 443 milyon 10 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Almanya’nın Türkiye’den aldığı ürünler arasında otomotivden kimyevi maddeye, hazır giyimden gemi ve yata, kuru meyveden zeytin ve zeytinyağına, süs bitkilerine kadar birçok ürün bulunuyor. Başka bir deyişle Almanya otomotiv, kimyevi madde ve hazır giyim dışındaki 24 sektörün ürününü Türkiye’den alıyor.

YARISI 2 SEKTÖRDEN

Otomotiv, yılın ilk yarısında Almanya’ya en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Bu dönemde otomotiv sektörünün Almanya’ya ihracatı 2 milyar 199,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamla Almanya, otomotiv ihracatının en fazla gerçekleştiği ülke oldu. Almanya’nın en fazla satın aldığı ürün grubu hazır giyim ve konfeksiyonda ihracat 1 milyar 497 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.



Almanya’nın sektörler bazında Türkiye’nin ihracatı içindeki ağırlığına bakıldığında fındık ve mamulleri sektörünün ürünlerinin yüzde 20,2’sini Almanya’ya ihraç ettiği görüldü. Hazır giyim ihracatının yüzde 17,2’si, otomotivin de yüzde 14,4’ü yine Almanya’ya satıldı. Almanya’ya ihraç edilen ürünler içerisinde en fazla düşüş, yüzde 57,4 ile gemi ve yat, en büyük artış ise yüzde 146,9’la tütün sektörlerinde oldu.