Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal güvenlik sistemi, engelli çocuğu olan anneye erken emeklilik, çalışanlara sigortalılığın sona ermesinin ardından 100 gün daha sağlık hizmetlerinden faydalanabilme, Türkiye’de tedavi edilemeyen hastalıkların yurt dışındaki tedavi masraflarının karşılanmasının da aralarında olduğu birtakım haklar sunuyor. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile gerçekleşen sosyal güvenlik reformu, kapsamı ve sunduğu haklarla dünyadaki birçok ülke için örnek oluyor. Yaklaşık 14 milyon çalışan başta olmak üzere tüm vatandaşları yakından ilgilendiren sosyal güvenlik sisteminde, sigortalıların faydasına birçok püf noktası da bulunuyor.

4 GÜNE 1 GÜN İLAVE

Toplumun tüm kesimlerine önemli haklar sunan sistem, engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik hakkı veriyor. Sürekli bakıma muhtaç derecede ağır engelli çocuk sahibi kadınların prim ödeme gün sayılarına 4’te 1 oranında ilave yapılıyor. Bu da engelli çocuğu bulunan sigortalı annelerin daha erken emekli olmasını sağlıyor. Öte yandan yüzde 70’in üzerinde engelli çocuğu olan ebeveynlerden birinin 1 yıl içerisinde 10 güne kadar ilave izin alma hakkı bulunuyor. Öte yandan, çalışan anneler, 1. çocukta 60 gün, 2. çocukta 120 gün, diğer çocuklarda 180 gün yarı zamanlı çalışıp tam gün ücreti alabiliyor. Öte yandan sigortalılar, 1 yılda 90 gün prim ödediyse, sigortalılığı sona erse dahi 100 gün sağlık hizmeti alabiliyor. Sistemde ayrıca hastalanan sigortalıların rapor tarihinin 3. gününden itibaren iş göremezlik ödeneği alabilmesi de mümkün.

TÜP BEBEK DOĞUNCA BABAYA DA ÖDENEK

En fazla üç deneme ile sınırlı olmak üzere tüp bebek tedavisi giderlerini karşılayan sistem aracılığıyla, doğum yapan sigortalılara ya da sigortalı olmayan eşin doğum yapması hâlinde erkek sigortalıya emzirme ödeneği veriliyor.

Sistemde, yüzde 70 oranının üzerinde engele sahip çocuğu olan sigortalı ebeveynlerden birinin 1 yıl içerisinde 10 güne kadar izin alma hakkı bulunuyor.

KANSER TEDAVİSİNDE İLAVE ÜCRET VE FARK YOK

Sistem sayesinde kanser tedavisi, cerrahisi ve ilaçlarına ilişkin hiçbir ilave ücret ve fark ödenmiyor, diyaliz tedavilerinde sağlık hizmet sunucularınca herhangi bir ilave ücret alınmıyor. Türkiye’de tedavi edilemeyen hastalıklar için rapor şartıyla, yurt dışında tadavi masrafları karşılanıyor. Kapsayıcı sağlık sisteminde ise 65 yaş ve üzerinde olup sosyal güvencesi olmayanlara ücretsiz sağlık hizmeti veriliyor.