Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin son yıllarda modern hastaneleri, yetişmiş insan gücü, alanında uzman doktorları, teknolojik altyapı ve tecrübe birikimi ile Avrupa standartlarında hizmet verdiğine dikkat çeken Uluslararası Sağlık Derneği Genel Başkanı Dr. Fulya Sağlık ‘’Türkiye’de tedavi olmak çok avantajlı. Birçok Avrupa ülkesine kıyasla, tıbbi operasyon maliyetlerinde yüzde 60’a yakın tasarruf imkânı sunuyor. 2013’te sağlık turizmi için gelenlerin sayısı resmî kayıtlara göre 300 bin. Aynı dönemde elde edilen gelir 2,5 milyar dolar düzeyinde. 2017 - 2018 yıllarında 9-10 milyar dolar. Önümüzdeki yıllarda 20-25 milyar dolar gelir ve 2 milyon hasta hedefliyoruz” dedi. Hastaların yaklaşık 7’de birinin göz hastalıkları için Türkiye’ye geldiğine dikkat çeken Sağlık “Türkiye’ye gelen medikal turistler arasında ilk sırada Almanya, Libya ve Irak vatandaşları yer alıyor. Gerek kalp ameliyatları, gerekse estetik amaçlı müdahaleler için de Türkiye tercih ediliyor. Dünyada en çok plastik cerrah bulunan 9.’uncu ülkeyiz. İmplant ve estetik diş hekimliği uygulamaları için Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda İngiltere ve bazı Arap ülkelerinden gelen hastalar ülkemizden başarılı uygulamalar sonrasında memnun ayrılıyor. Diş tedavi maliyetlerinin yüksekliği, Avrupa ülke vatandaşlarının diş tedavilerinde Türkiye’yi seçmelerini sağlıyor’’ diye konuştu.