Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Kurbanlar ve derileri kör bıçakla kesilmemeli. Vatandaşların, Uzak Doğu’dan ithal bıçaklar yerine, yerli ve kaliteli olanları seçmesi gerekir. Bunun yanı sıra saklama şartları, iki saat içinde tuzlama gibi noktalar da kurbanın ve derinin ziyan olmamasını sağlar. Kendini kasap diye tanıtan sahte kişiler değil; vergisini veren, işinin ehli esnafımız tercih edilmeli” dedi. Yaklaşık 900 bin büyükbaş ve 2 milyon küçükbaş hayvanın kesilmesi bekleniyor. Bu miktar, deri sektörünün ihtiyacının ancak yüzde 20’sini karşılıyor. Bu sebeple bilinçli kesimin önemi vurgulanıyor.