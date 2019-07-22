Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanunla finansal güçlük içinde bulunan firmalara, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkan verilmesini sağlamak amacıyla, bazı teşvikler verilecek ve borçlarının yeniden yapılandırılmasına imkân sağlanacak. İTO Başkanı Şekib Avdagiç “Bu adımın; üretimin, istihdamın ve ihracatın damarlarını açma konusunda önemli bir işlev üstleneceğine inanıyoruz. Kamunun vergi toplama potansiyelinin artmasına da olumlu katkı yapacak” dedi. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da “Finansal güçlük çeken firmalara bir defa daha yapılandırma fırsatı, sermaye yapımızın yeniden canlandırılması ve istihdam düzeylerinin korunması adına önemli bir adımdır” diye konuştu. ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ise “Gerek vergi barışının uzatılması gerekse finansal yeniden yapılandırmanın da yer aldığı kararlar, 4 yıllık kesintisiz icraat döneminin lokomotifi olacak, şirketlerimizin canlanması ile arzulanan hedeflerin gerçekleştirilmesi de mümkün olacak” ifadelerini kullandı.