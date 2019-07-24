Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vodafone da “Girişimcilikte Önce Kadın” diyerek yaptığı çalışmalarla 4 yılda 54 bin kadına ulaştı. 60 milyon liralık potansiyel ekonomik değer sağlayan şirket, bu çalışmalarını 4 yıl önce Millî Eğitim Bakanlığı ile hayata geçirdi. Projeye katılan kadınlar aldıkları teknoloji ve girişimcilik eğitimlerinin devamında kendileri için oluşturulan oncekadin.gov.tr adresindeki dijital mağaza üzerinden ürünlerini satarak el emeklerini kazanca dönüştürüyor. Girişimciler için bir başka teşvik olan Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması’nda da Türkiye’nin her yerinden 621 başvuru alarak şimdiye kadar ulaşılan en yüksek başvuru sağlandı. Kursiyerlerin kendi üretimleri olan el yapımı ürünlerle katıldığı yarışmada katılımcılar ilan adedi, kargolu ve kargosuz satış tutarları gibi verilerle değerlendirildi. Balıkesir’den Berna Ertürk Polat birinci olup 15 bin, Yalova’dan Sevcan Engin ikincilikle 10 bin, Denizli’den Gülpembe Yakın da üçüncü olarak 7 bin 500 lira ödül kazandı. Kazanan kadınlara ödüllerinin verildiği toplantıda konuşan Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel “Kadınların potansiyelinin tam olarak değerlendirilmesinin 2025’e kadar dünya ekonomisine 28 trilyon dolar katkı sağlayacağı raporlanmış. Bütün gerçeklere rağmen Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranı hâlâ yüzde 33,6’larda. Biz bu oranın artırılması için çalışacağız. Vodafone Vakfı olarak ayrıca bugüne kadar 41 milyon lira yatırım yaparak 4 milyona yakın insanın hayatına dokunduk” diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA GÖRÜP KATILDI

Yarışma birincisi Ertürk Polat, sosyal medyada yarışma duyurusunu görünce hemen başvurmuş. Polat “Kendi nişanım için hediye ararken kokulu taş ile tanıştım. Deneye yanıla öğrendim. Projeye başvurdum, mobil uygulama üzerinden kendi satış yöntemimi geliştirdim. Marka, fotoğraf çekimi de öğrendim ve kapasitemi artırdım. Bunu istihdam da sağlayan bir iş modeline dönüştürmek istiyorum” dedi.