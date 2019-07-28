Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyon memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşme süreci 1 Ağustos’ta başlayacak. Pazarlık masasında yer alan Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK, hazırladıkları mali ve sosyal taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sundu.

Taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunan Memur-Sen, kamu görevlilerinin merakla beklediği 3.600 gösterge konusunun da toplu sözleşme masasında bir an önce çözülmesini istedi. Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etti. KESK de, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı talebini kamuoyuyla paylaştı.

Çalışma hayatı uzmanı Tarkan Zengin “Bu toplu sözleşme sürecinde, kamu çalışanlarının zam beklentisinin yüksek olduğunu görüyoruz. Masada sadece maddi talepler yok. Sözleşmeli personele kadro, iş sağlığı ve güvenliği, emekli, engelli ve kadın çalışanlara yönelik hakların olduğu sosyal talepler de var. Bu aşamada, pazarlık masasında yetkili olan Memur-Sen ve bağlı sendikalarının, 800’den fazla talebinin olduğu dikkatimizi çekiyor. Masada bitme ihtimali uzak görünüyor. Toplu sözleşmenin, uzlaşmazlık nedeniyle Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna gideceğini düşünüyorum” dedi.