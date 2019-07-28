Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yılki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre, İstanbul’da, İSO tarafından desteklenen 38 meslek lisesinde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Türkiye’de sanayinin en önemli eksikliğinin nitelikli eleman olduğunu her fırsatta dile getiren İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan “Üretim ekonomisi ile bağları zayıflayan genç nüfusumuzun, sanayi ile bağının yeniden güçlenmesi sektörümüze büyük moral oldu. Sanayi ve üretim toplumu olmanın yolu; nitelikli mesleki eğitim ve nitelikli istihdamdan geçiyor. İSO olarak titizlikle yürüttüğümüz protokolün başarısı, Türkiye’nin diğer şehirlerine de aynı güçlü ışığı saçarak, üretim toplumu olmamıza katkı verecek” dedi. Protokol ile İstanbul’da mesleki ve teknik eğitim veren okullarda eğitim programları sektörle birlikte tasarlanacak ve mezunların niteliği artırılarak, iş hayatına hazırlanması sağlanacak.