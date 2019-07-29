Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son günlerde “sınır dışı” edilmeleriyle gündeme gelen Suriyeliler cephesinde, olumlu gelişmeler de yaşanıyor. Özellikle Türkiye’de iş kuran Suriyeli iş adamları ve işletmeciler, ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Savaştan gelip Türkiye’ye sığınan ve işlerini de buraya taşıyan Suriyeli üreticiler, Arap dünyasındaki müşteri portföylerini de Türkiye’ye taşıdı. Bu sayede Türk firmaların da müşteri çeşitliliği ve üretim kapasitesi gittikçe yükseliyor.

Dosso Dossi Holding Üst Yöneticisi (CEO) Hikmet Eraslan “Savaş öncesi Suriyeliler, çocuk giyimi üretiminde çok başarılılardı. Suriye’deki savaş sorunu ile birlikte Türkiye’ye göç eden çok sayıda fabrika sahibi oldu. Bu fabrika sahipleri, Türkiye’de üretim ağlarını kurdular ve aynı şekilde müşterilerini de Türkiye’ye getirdiler. Şu an Türkiye’de; Libya’dan, Irak’tan, Beyrut’tan, Cezayir’den binlerce müşteri ağırlıyoruz. Bu müşteriler daha önce Suriye’de alım yapıyorlardı. Şimdi oradaki firma çeşitliliğini burada buldukları için, canlılığı Türkiye ekonomisine kazandırmış oldular. Son dönemde Türkiye’de Orta Doğu’dan çok ciddi müşteri portföyü oluşmaya başladı. Orta Doğulu müşteri sayısımız oldukça arttı. Çocuk hazır giyim pazarımız bu sayede üretim kapasitesi olarak yüzde 30 büyüdü. Buradaki artışın yüzde 15’i Suriyeli üreticilerden kaynaklansa da diğer yüzde 15’lik kısım, rekabetin içinde yerini alan Türk üreticilerden kaynaklandı. Türk üreticilerin, rakip oldukları Suriyelilerle birlikte, Arap coğrafyasından gelen yeni müşteriler için kendilerini geliştirmeleri gibi bir durum ortaya çıktı. Onlar da kendini geliştirdi. Sonuçta nitelikli Suriyelinin Türkiye’de üretiyor olması, bizim ekonomimize ciddi katkı sağladı. Bahsettiğimiz coğrafyalarda üretim olmadığı sürece, bu potansiyel Türkiye’ye gelmeye devam edecek” dedi.