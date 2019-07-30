Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

MIT ve Harvard Üniversitelerinin ortasında, Google, Amazon ve Facebook’a komşu olan merkez, Türk girişimcilerin projelerinin global pazarda yer almasını sağlayacak. Liseli girişimcilere de kapılarının açık olduğunu belirten BAU Yenilik ve Girişimcilik Merkezi Direktörü Bengisu Önal “Merkezimiz, Birleşik Devletlerde üretilen Start-Up’lara destek vermek, İstanbul ve üniversiteler arası iletişimin koordine edildiği bir merkez olarak konumlandırıldı. Amacımız hem Türkiye’de hem diğer ülkelerden gelecek, projelerin geliştirilmesi ve patentlenmesi aşamasında girişimcilere destek olmak. Onların girişimlerinin global pazarlarda yer alması için önemli bir partner görevi üstlendik. Bin 100 Start-Up bulunduran Cambridge Innovation Center’ın içerisinde hem tüm BAU’lulara hem de girişimcilik ve inovasyonla ilgili destek isteyen herkese, hizmet vereceğimiz için heyecanlıyız. Sertifika programları, eğitimler, etkinliklerle Boston’la olan eğitim ve inovasyon ağımızı daha da güçlendireceğimiz merkezimiz aynı zamanda MIT, Harvard, Northeastern gibi üniversitelerle olan anlaşmalarımızı da yürütüyor olacak” dedi.